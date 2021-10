Roland Pister, SPD-Kandidat für die Wahl des Bürgermeisters der VG Edenkoben, ist am 26. und 27. Oktober in allen Gemeinden der VG mit dem Fahrrad zur Aktion „Orangen für das Ahrtal“ unterwegs. Die dabei gesammelten Spenden kommen den Flutopfer zugute. Pister verkauft Orangen zum Preis von je einem Euro. Sowohl das Geld als auch das Obst gehen ins Ahrtal, wo noch immer ein Mangel an Obst herrscht.