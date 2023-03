Die Amtszeit von Bürgermeister Maximilian Ingenthron (SPD) als Bürgermeister der Stadt Landau endet zum 31. Dezember 2023. Der Bürgermeister wird, anders als der Oberbürgermeister, nicht vom Volk, sondern vom Stadtrat gewählt. Bei der Sitzung des Stadtrats am Dienstag ab 17 Uhr im Ratssaal des Rathaus stellen sich die Kandidaten vor, die zur Wahl am Dienstag, 2. Mai antreten. Die Entscheidung wird zwischen dem 55-jährigen Amtsinhaber Ingenthron und dem 34-jährigen Beigeordneten Lukas Hartmann (Grüne) fallen. Die Grünen haben nach der Kommunalwahl 2019 eine Koalition mit der CDU und der FDP geschmiedet. In der Vereinbarung heißt es: „Die offenen und frei werdenden hauptamtlichen Positionen besetzen Grüne und CDU in der Reihung des Kommunalwahlergebnisses 2019, unabhängig von der Oberbürgermeisterwahl.“ Demnach müsste der Posten des Bürgermeisters den Grünen zufallen, da sie bei den Kommunalwahlen die meisten Stimmen erzielt haben. Das dann freiwerdende Amt des hauptamtlichen Beigeordneten würde nach dieser Vereinbarung von der CDU besetzt. Die FDP stellt mit Jochen Silbernagel den ehrenamtlichen Beigeordneten. Die Wahl am 2. Mai ist geheim.