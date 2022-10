In Dörrenbach wird am 23. Januar ein neuer Ortsbürgermeister gewählt, sofern bis spätestens 12. Dezember mindestens ein Kandidat seinen Hut in den Ring wirft. Den Terminvorschlag der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße nahm der Gemeinderat einstimmig an. Die Stichwahl würde, sofern nötig, am 12. Februar stattfinden. Nötig ist die Wahl, weil der bisherige Ortschef Ralf Schmitt (parteilos) seinen Rücktritt zum 31. Oktober erklärt hatte. Bereits im April hatte der erste Beigeordnete Sven Krieger (Interessengemeinschaft Dörrenbach) ebenfalls seinen Rückzug verkündet. Nachdem ihm vier von sieben anwesenden Ratsmitgliedern ihre Stimme gaben, ist er nun wieder zurück im Amt. Derweil wird das Gremium kleiner. Für die zuletzt vier zurückgetretenen Mitglieder konnten in Andrea Zenker und Udo Derieth nur zwei Nachrücker gefunden werden, sodass der Gemeinderat nur noch zehn statt zwölf Sitze hat.