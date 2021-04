Der Landauer Schuldezernent Maximilian Ingenthron (SPD) begrüßt es, dass es im Land ab dieser Woche Corona-Selbsttests an Schulen geben soll. Doch alleine auf Freiwilligkeit zu setzen, gehe dabei nicht weit genug. „Hier bleiben wir in Rheinland-Pfalz auf halbem Weg stehen“, sagt Ingenthron und fordert: „Das Gebot der Stunde muss sein: Verpflichtende Tests für alle Schülerinnen und Schüler zweimal pro Woche.“ Es dürfe jetzt kein Zaudern und Zögern mehr geben. „Testen, testen, testen. So muss es sein. Das ist mein dringender Appell an die Landesregierung“, so der Schuldezernent. Allen Verbandsvertretern allen Skeptikerinnen und Kritikern „sage ich: Lasst es einfach mal gut sein. Statt darüber zu lamentieren, was nicht geht, macht mit, helft mit, dass es gut und schnell geht!“ Ingenthron plädiert auch dafür, die Testpflicht zweimal die Woche auch auf sämtliche Beschäftigen des öffentlichen Dienstes auszuweiten.