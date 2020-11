„Eine Nachricht an all die Verschwörungstheoretiker und politischen Trittbrettfahrer“ – mit diesen Worten beginnt Maximilian Ingenthron seine Attacke auf Maskengegner, Corona-Leugner und Rechtsextremisten auf seiner privaten Facebookseite. Er habe am Freitag eine Handvoll Broschüren in seinem Briefkasten gefunden, die ihm zu denken gegeben hätten, sagt Landaus Bürgermeister. Die Corona-Krise sei eine riesige Herausforderung, die die Gesellschaft bewältigen werde. „Ihr seid Angstmacher, keine Aufklärer“, schreibt der Sozialdemokrat. „Heute ist es der Ruf nach Demokratie, die den Menschen angeblich genommen wird. Ihr rührt im Teig der Unsicherheit dieser Zeit und gebt die Hefe des Misstrauens hinzu. Ihr provoziert Unfrieden, ja, Ihr produziert ihn geradezu. Und morgen wird es der Ruf nach dem starken Führer sein. Darauf zielen viele von Euch in Wahrheit ab“, sagt Ingenthron. „Nein, wir gehen Euch nicht auf den Leim.“

Die Verschwörungstheoretiker seien nicht die Mitte der Gesellschaft, das seien die verantwortungsvoll und solidarisch denkenden Menschen, die sich der Herausforderung durch die Krise auch kritisch stellten. „In Verantwortung für eine gute Zukunft in Frieden, Freiheit, Toleranz und Mitmenschlichkeit“ bleibe die Gesellschaft stark, so Ingenthron und besiege „Corona ebenso wie die Heimsuchung durch Populisten aller Schattierungen, durch Verschwörungstheoretiker und durch deren politisches Beiwerk.“

Für Samstag und Sonntag sind acht Demonstrationen von Maskengegnern und Corona-Verschwörungstheoretikern im Landauer Stadtgebiet angemeldet.