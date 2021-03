Tempo 30 und die damit einhergehenden Umbaumaßnahmen zu bürgerfreundlicheren Straßenzügen sei in den meisten Gemeinden ein vordringliches Thema. Deshalb sollten alle Bürgerinnen und Bürger auch Verständnis und Toleranz aufbringen, wenn solche Arbeiten nach jahrelangen Vorgeplänkel nun endlich Gestalt annehmen. Dies auch bei den Nachbargemeinden, meint Benno Seebohm von der Bürgerinitiative (BI) „Tempo 30 in Edesheim“.

Die BI reagiert auf den RHEINPFALZ-Artikel „Frust in Umleitungsdörfern“ vom 13. März. Die Umbauarbeiten in der Staatsstraße von Edesheim hätten das Ziel, die Durchgangsstraße mit rund 11.000 Kraftfahrzeugen pro Tag für die Fußgänger und auch Radfahrer sicherer zu gestalten. Tempo 30 gilt zwar bereits fast durchgängig, nur viele Autofahrer halten sich nicht daran. Bürgersteige mit nur 30 Zentimeter Breite seien höchst gefährlich und stünden schon seit Jahren heftig in der Kritik. „Tempo 30 in geschlossenen Ortschaften ist heute anerkannt als lärmmindernd und verkehrssicher, und es ist ein bedeutender Gesundheitsfaktor“, schreibt Seebohm in einer Stellungnahme.

Die erforderlichen Umleitungsstrecken bei solchen Bauarbeiten seien zeitlich überschaubar und könnten mit ergänzenden Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen gut gelenkt werden. „Es wäre aber erforderlich, dass der immer noch zu beobachtende Durchgangsverkehr von 40 Tonnen schweren Sattelzügen und anderen Lastwagen gezielter über die A65 geleitet wird“, so Seebohm. Fast täglich seien zum Beispiel Schwertransporte ausgehend von dem Abfallwirtschaftszentrum Edesheim im Ort zu beobachten, wobei der Autobahnanschluss Landau-Nord einfach zu erreichen sei, auch über den Anschluss Edenkoben. „Es ist eben nicht alles besser, was ein paar Cent billiger ist (Maut und längere Strecke).“

„Die BI Tempo 30 in Edesheim ist seit vier Jahren auch dabei, eine Tempo-30-Regelung für die durch ganz Edesheim von West nach Ost führende Landesstraße L 507 zu erreichen.“ Bislang habe man es seitens des Landesbetriebs Mobilität und der zuständigen Verkehrsbehörde lediglich zu einer Parkraumbewirtschaftung in der Ruprechtstraße, Eisenbahnstraße und Jahnstraße gebracht. „Nun wird der Weg über eine Verkehrsschau an den brisantesten Stellen gesucht, um endlich eine Zustimmung zu bekommen, zeitnah Bürgersteige zu bauen und die Tempo-30-Regelung einzuführen, um auch in diesen Bereichen die Bürger zu schützen“, schreibt Seebohm.