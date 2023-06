Freundschaften müssen gepflegt werden: Um die guten Beziehungen zu Landau an der Isar weiter zu vertiefen, bietet das Landauer Büro für Tourismus wieder eine dreitägige Bürgerfahrt in die niederbayerische Schwesterstadt und deren Umland an. Los geht es am Freitag, 30. Juni. Wer mitfahren möchte, kann sich bis Montag, 19. Juni, beim Büro für Tourismus anmelden.

Tourismusdezernent Jochen Silbernagel freut sich über diese Gelegenheit und hofft auf eine große Delegation aus der Pfalz: „Es ist schön, dass wir diesen Ausflug in unsere rund 400 Kilometer entfernte Schwesterstadt an der Isar anbieten können, und ich lade die Pfälzer Landauerinnen und Landauer herzlich ein, ein aufregendes Wochenende bei unseren bayerischen Freundinnen und Freunden zu erleben“, so Silbernagel.

Großes Volksfest mit Fassanstich

Die Fahrt findet traditionell am Wochenende von „Peter und Paul“ statt. Nach einem Standkonzert vor dem Rathaus ziehen rund 1500 Menschen in Tracht zum Festplatz, wo Bürgermeister Matthias Kohlmayer das Volksfest mit dem Anzapfen des ersten Fasses eröffnet. Neben traditionell bayerischer Volksmusik, zünftigem Essen und regionalen Bierspezialitäten warten auf die Besucher auch diverse Fahrgeschäfte und Jahrmarktsstände.

Der Reisebus fährt am Freitag, 30. Juni, um 9 Uhr auf dem Neuen Messplatz (Marie-Curie-Straße in Landau in der Pfalz) ab. Nächtigen wird die Reisegruppe am Zielort im Motel Isar. Geplant sind ein Ausflug nach Passau mit Stadtführung und Schifffahrt sowie auf der Rückfahrt ein Stadtrundgang in Regensburg. Der Bus kommt gegen 19.30 Uhr am Sonntag, 2. Juli, wieder in Landau an.

Info

Anmeldungen nimmt das Büro für Tourismus bis Montag, 19. Juni, unter touristinfo@landau.de oder unter Telefon 06341 138301 entgegen. Das Anmeldeformular sowie das gesamte Programm der Reise ist online unter www.landau.de/buergerfahrt zu finden.