Die Bürger entscheiden

Der Landauer Stadtrat bleibt dabei: Drei Straßen sollen umbenannt werden. Weil ein Bürgerbegehren ein anderes Ergebnis erbracht hatte, kommt es im Frühjahr zum Bürgerentscheid.

Pfalzwerke zum Handeln aufgefordert

In Leinsweiler fällt zu oft der Strom aus, finden der Gemeinderat und Bürger. Sie üben Kritik an den Pfalzwerken, aber die halten dagegen.

Blutverschmierte Matratzen in Horrorhaus

Sieben Räume umfasst Julian Hoffmanns Halloween-Projekt. Der 15-jährige Schüler hat sie erdacht und mit schaurigen Details in der Scheune der Eltern aufgebaut. Mit ihnen begrüßt er alle, die losziehen, um das Fürchten zu lernen.

„Theresa ist ein Sonnenschein“

Manuela und Tobias Traub haben sich vor drei Jahren auf die Geburt ihrer Zwillinge gefreut. Als Theresa auf die Welt kam, wurden bei ihr mehrere Fehlbildungen festgestellt. Für die jungen Eltern begann eine herausfordernde Zeit, die bis heute andauert. Sie berichten, was Fachkräftemangel in der Pflege bedeutet, was sie von Inklusion halten und wie ihnen ihre Tochter trotz allem große Freude schenkt.