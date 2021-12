Seit knapp einem Jahr rollt der Bürgerbus durch die VG Edenkoben. Mit Erfolg. Die aktuell elf Fahrer brauchen Verstärkung. Das ehrenamtliche Bürgerbusteam holt die Bürger von zu Hause ab und fährt jedes gewünschte Ziel innerhalb der VG an. Wenn die Einkäufe erledigt, der Arztbesuch beendet oder die Medikamente in der Apotheke abgeholt sind, bringen die Fahrer die Bürger wieder nach Hause. Wer mithelfen will, kann sich bei Siegfried Heinz aus Gleisweiler melden, per E-Mail an siegfried_heinz@web.de oder unter Telefon 06345 959744.