Es ist gut, dass die Bürger beim Maßnahmenbündel für den Radverkehr mitreden sollen. Aber eigentlich kommt das zu spät.

Die Fahrradbrücke an der Queich ist in Landau nicht unumstritten. Die Kosten sind hoch, trotz eines enormen Zuschusses. Manche Kritiker argumentieren , dass ein hoher Zuschuss kein Freibrief sein kann, den auch zu verpulvern. Immerhin sind auch Zuschüsse Steuergelder, die von der Allgemeinheit aufzubringen und daher sinnvoll einzusetzen sind, lautet die Argumentation. Das ist nicht falsch. Es ist allerdings genauso richtig, dass Fördermittel, die von Landau nicht abgerufen werden, in andere Kommunen fließen, nicht zurück zum Steuerzahler.

Kurz und gut: Die Landauer sollten sich auf der Beteiligungsplattform der Stadt intensiv mit dem Gesamtprojekt Radverkehrsinfrastruktur auseinandersetzen, eventuelle Verbesserungsvorschläge einbringen und sich auch bei Bewertungen nicht zurückhalten. Der Aufschlag ist gemacht. Die erste kritische Stimme gegen die Brücke ist online. Daher kann Fürsprache nicht schaden. Insgesamt gilt allerdings, dass Bürgerbeteiligung zu einem früheren Zeitpunkt der bessere Weg wäre, denn bekanntlich sind das Gesamtpaket und die Brücke vom Rat längst abgesegnet.