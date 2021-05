Die Landauer Stadtverwaltung sucht per Online-Beteiligung Ideen und Anregungen für eine weiterhin attraktive Innenstadt. Die Corona-Pandemie hinterlässt in den Stadtzentren deutliche Spuren, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Die Lockdowns stürzen Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistungsbetriebe und Kulturschaffende in eine existenzielle Krise, was wiederum langfristig zu einem deutlichen Attraktivitätsverlust der Innenstädte führt. „Ob Gastronomie und Hotellerie, Einzelhandel und Kultur, Klimaanpassung, Verkehr, Tourismus oder Baukultur: Wenn es um die Zukunft unserer Innenstadt geht, gibt es zahlreiche Themen und Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt“, betont Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Bürger, die Ideen haben und mitreden wollen, können sich bis zum 4. Juni online auf der Plattform www.mitredeninLD.de beteiligen.