Barbara Schleicher-Rothmund, die Bürgerbeauftragte des Landes und Beauftragte für die Landespolizei, kommt zu einem Sprechtag nach Landau. Menschen aus dem Landkreis Südliche Weinstraße können am Donnerstag, 1. Dezember, in der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße ihre Anliegen und Probleme mit ihr besprechen. Anmeldungen nimmt ihr Büro bis zum 17 . November unter der Telefonnummer 06131 2899999 entgegen. Die Bürgerbeauftragte will vermitteln, wenn Menschen Probleme mit Verwaltungen oder mit der Polizei haben. Außerdem können sich Polizisten direkt und ohne Einhaltung des Dienstwegs an sie wenden, wenn sie Eingaben im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Tätigkeit machen wollen. Die Bürgerbeauftragte ist auch schriftlich erreichbar per E-Mail an poststelle@diebuergerbeauftragte.rlp.de sowie telefonisch unter 06131 289990. Informationen über die Arbeit der Bürgerbeauftragten gibt es auch im Internet unter www.diebuergerbeauftragte.rlp.de.