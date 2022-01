2021 war ein kinderreiches Jahr: Das geht aus den aktuellen Statistiken des Standesamts und des Bürgerbüros der Stadt hervor. Wichtig zu wissen: Die beiden Ämter präsentieren jeweils eigene Zahlen. So zählt das Standesamt alle Geburten und Sterbefälle in Landau, während das Bürgerbüro allein die Geburten und Sterbefälle von Landauerinnen und Landauern festhält. So wurden laut Standesamt in Landau 1.284 Kinder geboren – 44 mehr als im Vorjahr und sogar mehr als im Babyboom-Jahr 2019 mit 1.258 Geburten. Auch bei den Zahlen des Bürgerbüros macht sich der Geburtenanstieg bemerkbar. So erblickten im vergangenen Jahr 412 kleine Landauerinnen und Landauer das Licht der Welt – im Vergleich zu 384 im Vorjahr. Gestorben sind in Landau dagegen 808 Menschen. Das sind erneut mehr als in den vergangenen Jahren (2020: 778; 2019: 693). Unter den Landauerinnen und Landauern gab es 529 Sterbefälle (2020: 476; 2019: 466). Außerdem: 252 Mal läuteten in Landau 2021 die Hochzeitsglocken, viermal gaben sich gleichgeschlechtliche Paare das Ja-Wort. Und zu guter Letzt: 48.434 Einwohnerinnen und Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz waren ende 2021 in Landau gemeldet – ein Plus von 232 im Vergleich zum Vorjahr (48.202). Damit liegt die Bevölkerungszahl nach einem leichten Rückgang im vergangenen Jahr jetzt wieder leicht über Vor-Pandemie-Niveau.