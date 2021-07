Das Bürgerbüro als erste Anlaufstelle der Stadtverwaltung Landau öffnet ab Freitag, 6. August, wieder seine Pforten ohne vorherige Terminvereinbarung.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist die neue Regelung vor allem für Notfälle und besonders dringende Angelegenheiten gedacht. Bürger können am 6., 13. und 20. August sowie ab dem 24. August immer dienstags und freitags von 7.30 bis 12 Uhr ohne Termin im Bürgerbüro vorstellig werden.

Allerdings macht die Verwaltung darauf aufmerksam, dass die Online-Terminvereinbarung weiter vorrangig genutzt werden soll. Die in Corona-Zeiten eingeführte Regelung habe sich bewährt und verkürze die Wartezeiten.

Der Leiter des Bürgerbüros der Stadt Landau, Maik Hauptmann, hat laut städtischer Mitteilung im Zusammenhang mit der Online-Terminvereinbarung auch einen Tipp parat: Wer früh morgens in das Online-Terminvergabesystem auf https://termin.landau.de schaut, kann oft noch einen kurzfristigen oder sogar tagesaktuellen Termin ergattern, da immer wieder Termine freigegeben werden. Auch per E-Mail an buergerbuero@landau.de ist das Team von Hauptmann für die Anliegen der Bürgern zu erreichen.