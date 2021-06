Am Mittwoch, 30. Juni, ist die digitale Auftaktveranstaltung zur Erstellung der neuen Entwicklungsstrategie für die Leader-Förderphase 2023 bis 2027. Bürger sind eingeladen, von 18 bis etwa 20 Uhr ihre Ideen für die künftige regionale Entwicklung einzubringen. Dabei wird die Grundlage für die Förderung von Projekten in der Region Pfälzerwald plus festgelegt. Zu dieser gehören unter anderem die Verbandsgemeinden Annweiler, Bad Bergzabern und Hauenstein. Weitere Infos und Anmeldemöglichkeiten gibt es auf der Webseite.