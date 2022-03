Die Unternehmensgruppe Kissel will die Öffentlichkeit über ihre Pläne für ein neues Stadtquartier informieren, die Kissel-Höfe in der Landauer Herrenbergstraße am ehemaligen Firmensitz. Geplant sind ein Edeka-Markt (SBK ist Teil der Edeka-Einkaufsgenossenschaft) und ein Mix aus rund 250 Wohnungen, darunter auch altersgerechtes Wohnen, Dienstleistungen und Gastronomie. Oberbürgermeister Thomas Hirsch begrüßt es, dass angesichts der bestehenden Flächenknappheit das Firmenareal neuen zeitgemäßen Nutzungen zugeführt werde – so wie das auch schon beim Hofmeister-Areal, dem neuen Postverteilzentrum im Justus oder den Gewerbeansiedlungen in der Paul-von-Denis-Straße gelungen sei.

Bei der Info-Veranstaltung am Donnerstag, 7. April, ab 16 Uhr, auf dem Gelände der Unternehmensgruppe in der Herrenbergstraße 13 wird das Planungsbüro AT.P aus Innsbruck die Pläne vorstellen. Anmeldungen für die Veranstaltung nimmt das Stadtbauamt per E-Mail an ramona.menzel@landau.de oder telefonisch unter 063 41 136102 entgegen.