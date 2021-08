Die Gemeinde Queichhambach spendet 1132 Euro an von der Hochwasserkatastrophe betroffene Menschen. Wie Ortsvorsteherin Alexandra Schnetzer mitteilte, sei man übereingekommen, den Betrag über das Spendenkonto eines Radiosenders zu spenden. Bei der Summe handele es sich um den Erlös eines Miteinander-Fests auf dem Dorfplatz, das am vergangenen Wochenende gefeiert worden war. Da auch in diesem Jahr die traditionelle Kerwe wegen der Folgen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, gab es das allgemeine Begegnungstreffen als Ersatzveranstaltung.