Zehn Jahre nach Fertigstellung des ersten Altdorfer Kreisels am westlichen Ortseingang sind die Bürger wieder aufgerufen, nach Gestaltungsmöglichkeiten für einen Kreisel zu suchen. Dieses Mal für das neue Rund am östlichen Ortseingang. Die Vorschläge sollen natürlich die runde, flache Form des Kreisels berücksichtigen, feste Bauwerke sollten nicht aufgestellt werden. Die Vorschläge sollen in schriftlicher Form, eventuell auch mit Zeichnungen, bis zum 10. November 2020 bei Ortsbürgermeister Helmut Litty eingereicht werden. Der Ortsgemeinderat wird danach über die Vorschläge abstimmen.