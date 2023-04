Die Einbindung aller Landauer in Entscheidungen der Stadtpolitik ist nicht erst seit Dominik Geißlers (CDU) Amtsantritt als Oberbürgermeister im vergangenen Jahr ein wichtiges Thema. Schon seit 2016 gibt es einen Beteiligungsrat, der sich städtischen Projekten befasst und diese beratend begleitet.

Bei der jüngsten Sitzung in der vergangenen Woche informierte die städtische Bürgerbeteiligungsbeauftragte Ricarda Bodenseh das Gremium, dass sie alle Ämter der Stadtverwaltung aufgefordert habe, Projekte aus ihrem Wirkungsbereich zu benennen, die für eine Bürgerbeteiligung interessant sein könnten. Nach ersten teilweise verwunderten Rückfragen aus einigen Büros habe sie die Mitarbeitenden aufgefordert, möglichst viele Ideen zu formulieren, die sie alle persönlich sichten werde, um eine geeignete Auswahl zu treffen.

Im laufenden Beteiligungsprozess zur Umbenennung der Hindenburgstraße und der Kohl-Larsen-Straße sollen Namensvorschläge aus der Bürgerschaft gesammelt, im Stadtarchiv gesichtet, geprüft und abschließend dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt werden. In einer öffentlichen Veranstaltung sollen vor allem die betroffenen Anwohner auch über die sich daraus ergebenden formalen Schritte informiert werden.

Als persönlicher Referent des Oberbürgermeisters präsentierte Jonas Brachat das Konzept der mit der Förderung der Innenstadtentwicklung beauftragten Imakomm Akademie aus Aalen. Wenn es im vierten und letzten Abschnitt gegen Jahresende darum geht, die Marke Landau nach außen zu bewerben, sollen zehn bis 15 Bürger in den Prozess der Ideenfindung eingebunden werden.

Ideen für den Stadtgeburtstag sind willkommen

Zum Stand eines Projektes innerhalb des Bundesförderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ berichtete der städtische Digitalisierungsbeauftragte Kevin Marschall von überraschend positiven Ergebnissen einer Online-Umfrage, an der rund 900 Kunden, Besucher und Gewerbetreibende teilgenommen haben. Mit dem Ziel herauszufinden, welche digitalen Wünsche und Angebote bestehen, machbar und bezahlbar sind, um die Innenstadt in Zeiten sich ausbreitender Online-Angebote auch für die Zukunft attraktiv zu gestalten. In der noch laufenden Auswertung sei bereits aufgefallen, dass auch viele Ältere digital fit und in sozialen Netzwerken unterwegs seien, und es hätten sich unerwartet viele Schüler ab 16 Jahren und Schulklassen beteiligt.

Dorfentwicklungspartner Jochen Blecher schlug dem Beteiligungsrat vor, mit einem Stand auf dem Wochenmarkt für das neue Quartierszentrum am Danziger Platz zu werben. Am 13. Mai will Blecher mit einer Infoveranstaltung im Bereich des Malerviertels auf das Städtebauförderprogramm Sozialer Zusammenhalt aufmerksam machen, denn auch dieses Gebiet vor der Horstbrücke ist Teil des Projektes. Für denselben Samstagvormittag kündigte Ricarda Bodenseh eine Infoveranstaltung im Alten Kaufhaus an, bei der Bürger eigene Ideen und Projekte zur Gestaltung des Stadtgeburtstages im kommenden Jahr einbringen oder sich als freiwillige Helfer melden können.

Info

Weitere Infos zur Bürgerbeteiligung in Landau gibt es im Internet unter www.mitredeninld.de.