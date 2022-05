Im Sommer 2021 hat die Verbandsgemeinde Annweiler beschlossen, künftig jährlich bis zu drei Personen oder Gruppen für ihr hervorragendes ehrenamtliches Engagement mit einem Ehrenamtspreis zu danken. Die Bevölkerung kann Vorschläge einreichen. Der Preis wird beim Sommerfests der Verbandsgemeinde am 27. August zum zweiten Mal verliehen. Einreichfrist ist der 28. Juni. Die Vorschläge sind an das Vorzimmer des Bürgermeisters per E-Mail an vorzimmer-vg@annweiler.rlp.de zu senden.

„Freiwilliges Engagement von Bürgerinnen und Bürgern findet man in nahezu allen Lebensbereichen. Es ist elementarer Bestandteil von gesellschaftlichem Zusammenleben und Zusammenhalt“, sagt Bürgermeister Christian Burkhart. Wertschätzung und Unterstützung der Ehrenamtlichen schafften Anreize, sich auch weiterhin für das Gemeinwohl einzusetzen, so Burkhart.