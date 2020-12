Ab sofort gibt es alles zum Thema Beteiligung auf der Online-Plattform www.mitredeninLD.de.

Neben Informationen zum Landauer Weg der Bürgerbeteiligung, zum Beteiligungsrat sowie zu laufenden und bereits erfolgten Beteiligungsprojekten gibt es dort einen Beteiligungskalender mit wichtigen Terminen und Fristen sowie aktuelle Online-Beteiligungen. Als erstes Projekt geht jetzt die Online-Beteiligung zu den Gestaltungssatzungen der acht Landauer Stadtdörfer an den Start.

„Immer mehr Menschen möchten sich in die Gestaltung ihres Lebensumfelds einbringen, bei Planungen und Entwicklungen im öffentlichen Bereich mitwirken und die Zukunft ihrer Stadt gestalten. Kurz gesagt: Sie wollen #mitredeninLD“, unterstreicht Oberbürgermeister Thomas Hirsch in einer Pressemitteilung. Und eben dieser Entwicklung wolle die Stadt Landau jetzt mit der neuen Beteiligungsplattform Rechnung tragen.

Bisher eine Satzung für alle

Bisher gab es eine gemeinsame Satzung für alle acht Landauer Stadtdörfer, die regelte, wie die Bebauung im historischen Ortskern auszusehen hat. Künftig soll jeder Ortsteil über eine eigene Satzung verfügen, die auf die individuellen Gegebenheiten im jeweiligen Dorf Rücksicht nimmt und ortsspezifische Besonderheiten schützt. Um Anregungen und Ideen einzuholen, hatte die Stadtverwaltung im Herbst 2019 interessierte Bürger zu Spaziergängen durch die einzelnen Stadtdörfer eingeladen. Der zweite Schritt der eigentlich geplanten Bürgerbeteiligung, ein gemeinsamer Workshop mit Experten, konnte Corona-bedingt nicht stattfinden.

„Auf der Beteiligungsplattform finden Bürgerinnen und Bürger jetzt unter anderem eine Mitmachkarte, auf der sie Anregungen zu verschiedenen Themen der Gestaltungssatzungen für die einzelnen Stadtdörfer eintragen sowie die Ideen anderer bewerten, kommentieren und gemeinsam diskutieren können“, erklärt die städtische Bürgerbeteiligungsbeauftragte Ricarda Bodenseh. Außerdem habe das Stadtbauamt in Zusammenarbeit mit dem für die Planung beauftragten Büro Rittmansperger aus Darmstadt sowie den Experten, die eigentlich am Workshop teilgenommen hätten, Info-Material wie Filme und Präsentationen zusammengetragen, die nun auch online zur Verfügung stünden.

Mängelmelder ist neu

Neu ist auch der Mängel- und Ideenmelder: „Mit dem Mängel-und Ideenmelder können Bürgerinnen und Bürger künftig Anregungen, Defekte, Lob oder Verschmutzungen unter der konkreten Angabe des Ortes und falls vorhanden auch mit Foto auf einer digitalen Stadtkarte eintragen und so direkt an die zuständige Abteilung der Stadtverwaltung melden“, so Bodenseh. Der Mängel- und Ideenmelder ist auch als kostenlose App Mängelmelder.de für iOS und Android verfügbar. Alternativ besteht die Möglichkeit, Anliegen wie etwa überquellende Mülleimer, defekte Straßenlaternen oder Ideen montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr über die Behördennummer 115 zu melden.

Das Scherbentelefon des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau, das einige dieser Aufgaben bisher übernommen hatte, läuft noch bis 31. März parallel zum Mängel- und Ideenmelder und wird dann vollständig von ihm abgelöst.