Am Donnerstag, 13. Januar, starten die Stadtverwaltung und der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) die nächste Runde der Bürgerbeteiligung zur Hochwasservorsorge in Landau. Terminiert sind neun Veranstaltungen. Erster Schauplatz ist Mörzheim.

Für die Analyse haben EWL, die Stadt und ein Ingenieurbüro Daten gesammelt und ausgewertet. „Es war absolut wichtig, dass Menschen vor Ort mitgewirkt und ihre Beobachtungen bei den Begehungen geschildert haben“ betont Bürgermeister und Verwaltungsratsvorsitzender Maximilian Ingenthron. Nun seien Vorkehrungen zu treffen, um bei künftigen Starkregenereignissen besser geschützt zu sein. „Die Lehre aus den furchtbaren Ereignissen im nördlichen Rheinland-Pfalz muss sein: Je intensiver das Zusammenwirken zwischen Kommune und Bürgerschaft ist, desto wirkungsvoller kann der Hochwasserschutz werden.“ Die Federführung des 2019 angestoßenen Projekts hat der EWL übernommen. Nun ist die dritte Stufe erreicht, die erneute Bürgerbeteiligung zu den Lösungsansätzen.

Info

Die Veranstaltung in Mörzheim ist am Donnerstag, 13. Januar um 19 Uhr in der Alten Schule. Eine Anmeldung erbittet der EWL bis Mittwoch, 12. Januar, unter Telefon 06341 13 8611 oder per Mail an hochwasser@landau.de. Es gilt 2G plus.