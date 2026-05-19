Wenn Lila Leuchtfeuer gegen den Bösewicht Sandmann kämpfen muss, kann es nur spannend werden. So lief die Premiere der „Bühnenkometen“ im Chawwerusch-Theatersaal.

Seit mehr als 40 Jahren steht Chawwerusch für kreatives Volkstheater. Damit das künftig so bleibt, wurde 2014 die junge Sparte „Expedition Chawwerusch“ gegründet, die mit ihren Stücken gezielt ein jugendliches Publikum anspricht. Und weil man nicht früh genug mit dem Theaterspielen beginnen kann, werden Nachwuchsschauspieler besonders gefördert. So können Jugendliche ab 13 Jahren bei den „Theaterscouts“ und die Jüngsten im Kinder-Spielclub „Bühnenkometen“ erste Theatererfahrungen sammeln.

Regisseurin Celina Hellmann leitet den Kinderclub seit zwei Jahren. Zur aktuellen Gruppe gehören sieben Mädchen und sechs Jungen im Alter von acht bis zwölf Jahren. Während der Probenarbeit und Aufführungen bleibt das Ensemble fest zusammen, nach Abschluss eines Projekts können neue Kinder hinzukommen, erklärt die Theaterpädagogin, die die Bühnenfassung von „Lila Leuchtfeuer – Geh nicht nach Nimmeruh!“ nach der literarischen Vorlage des Fantasy-Jugendbuchs von Tijan Sila und Lena Schneider verfasst hat.

Viel Humor und turbulente Szenen

Im Mittelpunkt der Geschichte steht die titelgebende Lila Leuchtfeuer. Ihr Vater betreibt eine Magichaniker-Werkstatt – eine Mischung aus Magie und Mechanik. Bevor er für einige Tage verreist, ermahnt er seine Tochter, keine Kundenaufträge anzunehmen. Doch Lila gerät schneller in Schwierigkeiten, als ihr lieb ist: Die Hexe Smert droht damit, alles in Schutt und Asche zu legen, wenn ihr Flug-Fass nicht umgehend repariert wird. Als neue Probleme auftauchen, begeben sich Lila und ihre Freunde Willi, Huberta und Philomeno auf eine abenteuerliche Reise in die geheimnisvolle Gegend Nimmeruh. Mit Mut und Zusammenhalt gelingt es ihnen, allen Gefahren zu trotzen und am Ende den Bösewicht Sandmann zu besiegen.

Das Stück lebt besonders von seinen skurrilen Figuren, die für viel Humor und turbulente Szenen sorgen. Neben der quirligen Lila stehen unter anderem ein sprechender Hammer, eine exzentrische Hexe mit ihrem ängstlichen Diener, ein aufgedrehtes Eichhörnchen, ein eitler Holzwurm und ein Heer von Termiten auf der Bühne. Typisch für viele Chawwerusch-Produktionen sind Musik- und Tanzeinlagen sowie schnelle Rollenwechsel. Einer der jungen Darsteller übernimmt sogar gleich fünf verschiedene Rollen!

Gruppe bereits bestens eingespielt

Im Gegensatz dazu war es eine außergewöhnliche Idee der Regisseurin, die Rolle des bösen Sandmanns, „der den Menschen die Seele raubt“, mit Hikmet und Antoni gleich doppelt zu besetzen. Hikmet, der die deutsche Sprache noch nicht perfekt beherrscht, habe zu Projektbeginn keinen Sprechtext übernehmen wollen, am Ende aber immer mehr gewünscht. Mit Unterstützung von Antoni fand er zunehmend Sicherheit und entwickelte einen eigenen Zugang zur Rolle. Die Doppelbesetzung verstärke zudem die bedrohliche Wirkung des Sandmanns auf der Bühne, erklärte Hellmann.

Wie eingespielt die Gruppe bereits ist, zeigte sich in einer besonders kniffligen Situation: Weil eine Darstellerin während der Aufführung krankheitsbedingt ausfiel, blieb eine Sprechrolle unbesetzt. Die übrigen Kinder reagierten jedoch souverän und spielten die Szene so sicher weiter, dass das Malheur kaum bemerkt wurde. Chapeau!

Mut und Teamgeist auf der Bühne

Beim jungen Publikum kam das Stück hervorragend an. „Weil Kinder für Kinder so schön gespielt haben“, gefiel die Aufführung der neunjährigen Luise, die nun selbst Lust bekommen hat, Theater zu spielen. Die siebenjährige Mala war vor allem von der Hauptfigur begeistert: „Lila war so lustig.“

Voll des Lobes für ihre Schauspielschar zeigte sich auch die Regisseurin: „Die Gruppe hat gezeigt, dass so viel Motivation und Kreativität in ihr steckt, dass ich ihr zutraue, eine eigene Geschichte auf die Bühne zu bringen. Nicht nur Lila Leuchtfeuer und ihre Freunde haben Mut und Teamgeist bewiesen, dasselbe trifft auch auf die Kinder zu, die auf der Bühne über sich selbst hinausgewachsen sind“, so Hellmann.

Unterstützt werden die „Bühnenkometen“ von der Ortsgemeinde Herxheim sowie der Kinderhilfsaktion „Herzenssache“. Zudem erhielt das Projekt aktuell eine Auszeichnung des Kinderschutzbundes Rheinland-Pfalz.