Eine günstige und flexible Lösung für Veranstaltungen entsteht in Schweigen-Rechtenbach. Pünktlich zum Johannisfest soll die neue mobile Bühne bereit sein.

Unabhängig und individuell agieren bei Veranstaltungen – mit diesem Ziel hat der Tourismusverein Wein und Kultur Schweigen-Rechtenbach einen Lkw-Anhänger gekauft. Kurz gesagt: Der Anhänger wird zur mobilen Bühne umgerüstet. Denn bislang mussten bei Veranstaltungen externe Bühnen angemietet werden. Die Mietkosten seien zu hoch geworden, erklärt Alfred Schmitt, erster Vorsitzender des Vereins. Die eigene mobile Bühne sei eine nachhaltige, wirtschaftliche und unabhängige Lösung, fügt er hinzu. Langfristig ließen sich Kosten einsparen und Veranstaltungen auch mit begrenzten Mitteln ermöglichen. Vereine aus dem Ort und der Umgebung können die mobile Bühne mieten.

Unter anderem bei vereinseigenen Feiern, Open-Air-Veranstaltungen sowie kulturellen und gemeindlichen Festen soll die Bühne eingesetzt werden. So entsteht eine dauerhafte Möglichkeit für Vereine, Initiativen und Gruppen aus der Gemeinde, ihre Projekte umzusetzen. Die regionale Zusammenarbeit wird durch ehrenamtliches Engagement gestärkt. Das Bürgerprojekt wird von der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Pfälzerwald mit 1500 Euro gefördert.

Anhänger wird hergerichtet

Bevor es mit den Festen losgehen kann, steht jedoch noch Arbeit an. Ein gebrauchter Lkw-Anhänger wurde von einer Firma aus Kehl erworben und wird nun in Schuss gebracht. Bis zum Johannisfest am Freitag, 26. Juni, müsse alles fertig sein, erklärt Schmitt schmunzelnd.

Im Moment steht der etwas „nackte“ Anhänger auf einem Seitenweg unterhalb des Sonnenbergs im Ort. Jeden Tag nimmt er jedoch mehr Gestalt an und wird bunter. Derzeit arbeiten Schmitt und Werner Wilker mit anderen Mitgliedern des Tourismusvereins Schweigen-Rechtenbach an der Fertigstellung. Unter anderem werden Streben eingezogen und Banner angebracht. Auch Jürgen Benkerts Hund Snorre ist vor Ort. Statt zu helfen, genießt er aber vor allem Streicheleinheiten.

Arbeiten stehen noch aus

„Es muss noch einiges getan werden“, so Schmitt: „Unter anderem muss eine stabile Bühnenkonstruktion errichtet werden, Ton- und Lichttechnik installiert werden und technische Anpassungen für einen sicheren und flexiblen Einsatz müssen vorgenommen werden.“ Er sei aber zuversichtlich, dass alles fertig werde.

Die Kosten übersteigen die Förderpauschale – doch mit viel Engagement und Eigenleistung sowie dank zahlreicher Spenden konnte das Projekt gesichert werden. Die Gesamtkosten betragen etwa 6000 Euro. Dazu addiert sich der Kauf des Anhängers mit einem Betrag von rund 6000 Euro. Gebührend eingeweiht werden soll die mobile Bühne dann beim Johannisfest in Schweigen-Rechtenbach.