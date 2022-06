Das internationale Musikfest „Fete de la musique“ wird auch wieder in Landau begangen - so wie in mehr als 50 Städten in Deutschland und über 500 weltweit. Am Dienstag, 21. Juni, ist es so weit. In Landau gibt es diesen Tag der Straßenkunst seit 2013. Dabei können Künstler aller Stilrichtungen an vielen Plätzen in der Stadt ihr Können präsentieren. Es gehört zum Konzept, dass alle Veranstaltungen ohne Eintritt zugänglich sind. Es gibt auch keinen festen Ablaufplan, wohl aber eine Reihe von Bühnen. Wer spontan teilnehmen möchte, kann einfach an einer Straßenecke oder auf eine der offenen Bühnen spielen, allein oder zusammen mit anderen. Je mehr Leute mitgestalten, desto bunter und vielseitiger wird der Tag. Bevorzugt sind Akustik-Sets, wer elektrisch verstärkt auftritt, sollte auf die eigene Lautstärke achten.