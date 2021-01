Landau. Die Stadtbibliothek Landau präsentiert das Programm für die Büchereitage im ersten Halbjahr. Angeboten werden Lesungen, eine Ausstellung und ein Vortrag. Die Verantwortlichen gehen derzeit offenbar davon aus, dass die Beschränkungen bis dahin gelockert sind.

Die Büchereitage beginnen am 25. Februar mit einer Lesung von Katrin Sommer. Die Landauer Autorin liest Erzählungen und Gedichte aus ihrem Buch „Das Gewicht von Badeschaum“. Musikalisch begleitet wird die Lesung von dem Trio Steff’n’Hardy, das sind Stefan Spies, Hardy Lutz und Bodo Pietrulla: ein Bass, zwei Gitarren und drei Stimmen.

Am 11. März berichtet die Landauer Krankenschwester Ute Gemming von ihrem Einsatz mit einem Operationsteam der Plastischen Chirurgie in der nordindischen Pilgerstadt Haridwar. Ana Maria Lázaro Martin, die Erfahrung in vielen Einsätzen in Afrika, Asien und Südamerika gesammelt hat, stellt die Arbeit des Vereins Interplast Germany vor. Anmeldung bei der städtischen Gleichstellungsstelle unter Telefon 06341 131080.

Illustrationen und Tuschezeichnungen der pfälzischen Illustratorin Manja Adamson zur Kinderbuchreihe „Matti und Max“ von Sandra Lehmann sind vom 30. April bis 29. Mai in einer Ausstellung zu sehen.

Sprache prägt Denke

Rassismus, Feminismus, Netzkultur und gesellschaftliche Vielfalt sind die Themen von Kübra Gümüsay. In ihrem ersten Buch „Sprache und Sein“, das sie am 20. Mai in Landau vorstellt, geht sie der Frage nach, wie Sprache unser Denken prägt und unsere Politik bestimmt.

Hannah Hornbach, eine Jungautorin aus der Region, stellt am 24. Juni ihren Debütroman „Meria“ vor. Nachdem die 13-jährige Meria auf tragische Weise ihre Mutter verloren hat, sucht sie nach ihrer Vergangenheit und Herkunft. Hornbach beteiligte sich 2019 am „Wettbewerb für junge Schreibtalente“ des Kultur-Ministeriums Rheinland-Pfalz. Ihr Text wurde in die Anthologie „Junge Schreibtalente“ aufgenommen.