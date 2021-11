In den vergangenen Monaten wurde die Gemeindebücherei Burrweiler saniert. Der Buchbestand wurde aktualisiert, und neue Bücher und Medien wurden angeschafft. Gleichzeitig wurde in Zusammenarbeit mit dem Landesbibliothekszentrum, Büchereistelle Neustadt, alles digitalisiert und auf ein digitalisiertes Ausleihverfahren umgestellt.

Am Freitag, 26. November, um 15 Uhr wird die Gemeindebücherei im Beisein der Kita-Kinder als Kinder- und Jugendbücherei wiedereröffnet. Gleichzeitig soll die seit 2013 tätige Büchereileiterin Maria Ackermann verabschiedet und ihre Nachfolgerin Sandra Grzonkowski vorgestellt werden, wie das Büchereiteam informiert. Bei diesem Anlass wird die DB-Bank eine Spende in Höhe von 2800 Euro offiziell an die Bücherei übergeben. Das Geld sei bereits für die Anschaffung von neuem Mobiliar verwendet worden, berichtet Ortsbürgermeister Christian Weber.