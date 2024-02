Noch bis Dienstag, 9. April, läuft die Blind Date-Aktion der Stadtbücherei. Azubis haben insgesamt 261 Bücher vorbereitet. Verpackt in blickdichtes Papier und mit einem Hinweis auf das Genre und einer Kurzbeschreibung versehen, warten die Blind Date-Bücher auf Leserinnen und Leser. Das ausgewählte Buch wird wie üblich an der Theke verbucht. Ausgewickelt werden sollte es aber erst zuhause, wie es in einer Mitteilung dazu heißt. Mitmachen können alle, die ein Benutzerkonto bei der Stadtbibliothek Landau besitzen.