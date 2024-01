Fünf Personen im Alter von 16 bis 18 Jahren haben am Sonntag zwischen 21.50 Uhr und 22.45 Uhr die Polizei in Atem gehalten. Zunächst gab es Hinweise, dass es in der Godramsteiner Hauptstraße einen extrem lauten Knall auf der Straße gegeben habe. Anschließend gingen in diesem Zusammenhang weitere Notrufe aus der Waffenstraße, Xylanderstraße und dem LGS-Gelände ein, teilt die Polizei mit. Es wurde mitgeteilt, dass Personen aus einem fahrenden Fahrzeug Böller auf die Straße werfen würden. Das Auto wurde bei der Fahndung schließlich in der Viktor-Weiß-Straße einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der Durchsuchung wurden illegale Böller ohne jede Kennzeichnung aufgefunden. Auch ein Teleskopschlagstock und ein verbotenes Einhandmesser wurden sichergestellt. Es wurden Verfahren wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz und gegen das Waffengesetz eingeleitet.