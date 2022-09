Südpfalz. Mit seinem jüngsten Auftritt in der Fernsehsendung „Maischberger“ hat sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck keine Freunde im Bäckerhandwerk gemacht.

Der Edenkobener Bäckermeister Claus Becker ist verärgert und kann die Aussagen des Grünen-Politikers nicht unkommentiert stehen lassen. „Er hat seinen Job nicht verstanden“, sagt Becker. Habeck hatte gesagt, dass er angesichts der Energiekrise im Winter keine Insolvenzwelle befürchte. Er könne sich eher Produktionseinstellungen bei Unternehmen vorstellen, etwa bei Bäckereien. „Ich kann doch nicht einfach meinen Laden schließen. Ich habe auch dann laufende Kosten für Strom und Wasser, ebenso Mitarbeiter, die bezahlt werden müssen.“

Später sagte Habeck, die Kunden würden ihr Brot beim Discounter oder Toast kaufen, sollten die Bäckereien zu haben. „Brot ist kein Luxusgut. Es ist ein Grundnahrungsmittel, für das wir täglich in der entsprechenden Qualität sorgen“, betont Becker gegenüber der RHEINPFALZ. Und was das Thema Discounter angehe: In der Industrie werde um ein Vielfaches mehr Energie verbraucht als in den Bäckereien, wo die Ware rund um die Produktionsstätte vertrieben werde, statt sie heruntergekühlt kilometerweit zu den Abnehmern zu transportieren, sagt Becker, der als Obermeister der Bäcker-Innung Pfalz-Rheinhessen und stellvertretender Landesinnungsmeister einen Überblick über seine Branche hat.