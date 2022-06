Die Bäckerei Wind in der Wollmesheimer Hauptstraße schließt Ende Juli. Trotz einjähriger Suche habe er keine neuen Mitarbeiter finden können, sagte Bäcker Achim Wind, der sich ansonsten nicht näher öffentlich äußern möchte. Er hätte Unterstützung in der Backstube und im Verkauf gebraucht. Nach 33 Jahren Selbstständigkeit schließen er und seine Frau Petra „schweren Herzens“, wie es auf einem Zettel am Fenster heißt, nun das Geschäft, das auch eine kleine Auswahl an Lebensmitteln wie Butter, Milch oder Nudeln in den Regalen hatte.