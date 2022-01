Die in Landau ansässige Auvesy GmbH und MDT Software, Inc. vereinen ihre Kräfte zu Auvesy-MDT. Beide Firmen haben sich einen Namen für Softwarelösungen im Datenmanagement der automatisierten Produktion aufgebaut. Nach Unternehmensangaben ist Auvesy-MDT der weltweit führende Softwareanbieter für die industrielle Automatisierung. Bereits Anfang 2021 investierte Hg, ein Investor in Software- und Dienstleistungsunternehmen, die Geschäftsabläufe modernisieren, in beide Firmen. Weltweit werden 2500 Hersteller aus über 50 Ländern betreut. Der Zusammenschluss bedeute die Bündelung von 47 Jahren Know-How und ermögliche durch die Abdeckung in Europa und Nordamerika eine noch breitere globale Aufstellung, heißt es in einer Pressemitteilung.