Einen Schaden in Höhe von rund 2500 Euro richteten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche bislang unbekannte Täter an zwei Autos und einem Werbeschild in der Schulstraße in Gossersweiler-Stein an, teilt die Polizei mit. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sollen sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.