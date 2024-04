Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag im Bereich eines Parkplatzes unterhalb der Queichheimer Brücke in Landau die Beifahrerscheiben von zwei geparkten Autos eingeschlagen. Hierbei wurden mitunter Ausweisdokumente und mehrere Schlüssel gestohlen, teilt die Polizei mit. Die Scheiben wurden von den Tätern mit einem Stein eingeworfen. Auch im Innenraum der Fahrzeuge entstanden dadurch erhebliche Schäden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Diese können sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 bei der Polizeiinspektion Landau melden.