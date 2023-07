In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte eine Seitenscheibe eines in der Trifelsstraße geparkten Autos eingeschlagen. Vermutlich mittels einer Holzlatte, wie die Polizei mitteilt. Hierdurch ist ein Schaden von etwa 1000 Euro entstanden. Wer Hinweise zu der Tat oder den möglichen Tätern geben kann, soll sich bitte bei der Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de melden.