Der Hof der Bischöflichen Amtskellerei als sozialer Treff- und Mittelpunkt von Arzheim – das ist ein Traum von Tanja Perozzi. Doch der droht zum Alptraum zu werden, denn im Dorf ist ein Streit über die Nutzung des Hofes in diesem Sommer entbrannt. Brandstiftend war der Juli-Newsletter des Tante-Emma-Dorfladens.

Im jüngsten Rundbrief des Arzheimer Dorfladens, den Jürgen Mathäß als stellvertretendes Vorstandsmitglied geschrieben hat, wird angekündigt, dass im Juli im Laden auch Eis und Cocktails gekauft werden können. So weit, so unproblematisch. Doch dann schreibt Mathäß, der für die Grünen im Ortsbeirat sitzt: „Gerne hätten wir gesehen, dass, wer will, sein Eis auf Bänken im Hof der Amtskellerei schlecken kann. Tante Emma hat sogar schon Spender für Bänke gefunden. Leider hat der Ortsvorsteher das Aufstellen von Bänken und ein paar Topfpflanzen untersagt, weil der schöne Hof ausschließlich für parkende Autos reserviert sein soll.“

Alexander Hieb, Mitglied der SPD-Fraktion, hält diese Formulierung für irreführend: „Es entsteht der Eindruck, die Entscheidung sei endgültig und ohne vorherige Beratung getroffen worden. Der Leser (...) wird in eine bestimmte Richtung geführt.“ Letztlich werde der Ortsvorsteher stigmatisiert. Wolfgang Klein (FWG) verweist darauf, dass der Ortsvorsteher so gehandelt habe wie im Ortsbeirat besprochen.

Knackpunkt war das Aufräumen

Rückblende: Im vergangenen Jahr hatte auf Vorschlag von Ortsvorsteher Klaus Kißel (SPD) der Dorfladen ein paar Stühle und Tische im Hof der Amtskellerei aufgestellt und bei gutem Wetter Kaffee, Kuchen und auch einmal eine Schorle serviert. Doch der Dorfladen hat keine Ausschankgenehmigung. Die Gewerbeanmeldung des gemeinnützigen Trägervereins „Tante Emmas Wohnzimmer“ erlaubt nur den Betrieb eines kleinen Cafés mit der Abgabe ausschließlich alkoholfreier Getränke. Schwerer wog jedoch, dass abends niemand aufräumen mochte.

Im April baten Anwohner der Arzheimer Hauptstraße, die schon seit Monaten saniert wird, Kißel, ob sie während der Bauarbeiten im Hof parken dürften, weil es auf der Straße nicht möglich sei. Der Hof ist keine öffentliche Fläche. Nach Auskunft des Landauer Gebäudemanagements ist Parken dort deshalb nur aus besonderen Gründen möglich. Die Entscheidung darüber liegt beim Ortsvorsteher.

Grundsatzentscheidung gefordert

In der Juni-Sitzung des Ortsbeirates stellte Tanja Perozzi, Sprecherin der Grünen-Fraktion, ihren Traum vom Hof als Dorfmittelpunkt anhand einer Skizze vor. Sie wollte wieder drei Bänke aufstellen, damit dort Kleinigkeiten aus dem Dorfladen genossen werden könnten. Wolfgang Klein (FWG) hakte nach, wer die ebenfalls vorgeschlagenen Pflanzen versorgen würde, wo sie im Winter bleiben sollten und wer für die Sauberkeit und den Auf- und Abbau der Garnituren verantwortlich zeichne. Perozzi wollte dazu spontan keine Zusage treffen, drängte aber auf eine Grundsatzentscheidung. Details könnten danach geregelt werden.

Max Kufner (CDU) warnte eindringlich davor, Gemeinwohlinteressen wie die Schaffung eines Dorfmittelpunktes mit den geschäftlichen Interessen des Dorfladens zu vermischen. Er begrüße den Dorfladen sehr, nicht zuletzt in der Corona-Krise habe er sich bewährt. Gerade deshalb sei eine Vermischung schädlich. Lisa Klein (FWG) fragte, ob so eine Ausschankerlaubnis umgangen werden solle.

Ortsvorsteher darf entscheiden

Das von Kißel befragte Gebäudemanagement hatte keine Einwände gegen die Möblierung des Hofes. Die Entscheidung liege beim Ortsvorsteher, also Kißel. Daraufhin bat Perozzi ihn, jetzt das Aufstellen der Bänke zu erlauben. Kißel lehnte ab, weil er den Anwohnern der L 510 das Parken erlaubt habe. Nach seiner Meinung soll der Ortsbeirat im August über das weitere Vorgehen entscheiden. Perozzi schrieb ihm daraufhin: „Natürlich respektiere ich deine Entscheidung und hoffe, dass wir das Thema nun abschließen können.“

Damit wäre der Konflikt ausgestanden gewesen, doch Mathäß torpediert diese vorläufige Einigung mit einer Mail an alle Ortsbeiratsmitglieder, in der er die Entscheidung des Ortsvorstehers scharf kritisierte. Sie endet mit den Worten: „Jetzt denke ich die ganze Zeit nach, welches Motiv hinter dieser Entscheidung steckt.“ Drei Tage später erscheint der Newsletter, der über den Konflikt berichtet.

Der RHEINPFALZ liegen Stellungnahmen vor, in denen die Sorge geäußert wird, dass dieser Konflikt Arzheim spaltet und den von allen geschätzten Dorfladen in seiner Existenz bedrohen wird, wenn nicht schnell eine Einigung gefunden wird.