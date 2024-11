Zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen ist es am Montag gegen 14.15 Uhr auf der B38 bei Landau gekommen, teilt die Polizei mit. Hiernach geriet eine 62-jährige Audi-Fahrerin in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem 75-jährigen Citroën-Fahrer. Die Gesamtschadenshöhe beträgt den Angaben zufolge etwa 12.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die 62-jährige Frau gab an, dass ihr schon vor Fahrtantritt schwindelig gewesen sei. Diese Schwindelgefühle seien dann auch während der Fahrt aufgetreten. Daraufhin sei sie in den Gegenverkehr geraten. Die Autofahrerin wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen, teilt die Polizei weiter mit.