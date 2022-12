Bislang unbekannte Täter haben am Freitag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Charles-de-Gaulle-Straße zwei Reifen eines dort geparkten Autos zerstochen. Die 56-jährige Fahrzeughalterin stellte den Schaden fest, nachdem sie am Abend zu ihrem Wagen zurückgekommen war. Sie hatte das Auto den Tag über auf dem Parkplatz geparkt, wie die Beamten berichten. Durch die mutwillige Beschädigung war der Pkw nicht mehr fahrbereit. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.