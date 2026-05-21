Im Alter von 74 Jahren ist Peter Welke, Autor, Musiker, Buchherausgeber und Organisator von Kulturevents, vor allem in Landau, gestorben.

Welke wurde am 17. Februar 1952 in Gleiwitz in Oberschlesien (dem heutigen Gliwice in Polen) geboren. Schon als Kind kam Welke mit seiner Familie nach Landau. Dort trat er als Musiker schon 1974 zur 750-Jahrfeier der Stadt als Sänger der Gruppe „Stream“ öffentlich in Erscheinung. Als Musiker hatte er auch Erfolg beim BASF-Wettbewerb „Junge Musiker“, wo er mit der Eigenkomposition „Arbeitersong“ zu Gitarren und vorgetragen mit Fred Hammer, einen zweiten Preis gewann.

Mit dem legendären Dichter Wolfgang Schwarz realisierte er verschiedene Projekte mit Theaterstücken und Lesungen.

Peter Welkes eigenen Texte sind unter anderem vom Dadaismus geprägt und arbeiten viel mit Wortspielen und mit dem Klang der Sprache.

Von 1998 bis 2006 war Peter Welke der erste Vorsitzende des „Literarischen Vereins der Pfalz“. Er gab der Publikationsreihe des Vereins, der „Neuen literarischen Pfalz“ in Layout und Redaktion ein neues Gesicht. Er gab seine Kurzgeschichten unter dem Titel „Kleine Aussicht auf ein Ende“ heraus Mit Klaus Haag und Klaus Spindler war er Herausgeber der Anthologie „Gestern wird meine Zukunft morgen“ mit neuen Texten aus Speyer. Auch hat er eine Dokumentation zum Programm „Liederlich“ gestaltet, das 1989 zum Jubiläum 40 Jahre Grundgesetz entstand. In Landau wurde es am 9. November präsentiert, in den Stunden, in denen in Berlin die Mauer fiel. Beim Landauer analecta-Verlag war er mit Gabriele Hess und Matthias Brück Buchverleger – und gestaltete die Bände auch.

2008 wurde Welke der erste Vorsitzenden der „Freunde der Stadtbücherei Landau“. An vielen Hundert Veranstaltungen dieser Büchereitage war er organisatorisch beteiligt.

Zu seinen spektakulären Projekten gehörte die Revue zu dem 2005 im Rhein-Neckar-Dreieck gelesenen Buch „Der Spaziergang von Rostock nach Syrakus“ von F. C. Delius. Welke arrangierte ein Großspektakel in der ganzen Stadt.