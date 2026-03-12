Den Sprengstoff haben wohl andere gezündet, doch die beiden angeklagten Niederländer sollen bei der Sprengung eines Geldautomaten in Insheim wichtige Zuarbeiter gewesen sein.

Geäußert haben sich die Angeklagten beim Prozessbeginn nicht – noch nicht. „Zum jetzigen Zeitpunkt des Verfahrens wollen wir noch keine Einlassung abgeben“, sagte Ali Mojab, der Verteidiger des 26-jährigen Angeklagten. „Wir würden für das nächste Mal gerne ein Rechtsgespräch anregen“, meinte Tobias Dietrich, der Verteidiger des 27-jährigen Angeklagten.

Zur Erklärung: Bei einem Rechtsgespräch loten Verteidigung, Staatsanwaltschaft und Gericht in der Regel aus, ob es im Tausch gegen ein umfassendes Geständnis, das ein Verfahren deutlich abkürzen kann, eine mildere Strafe gibt – vereinfacht gesagt. Konkret wirft die Staatsanwaltschaft Osnabrück den beiden Männern die Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion in Tateinheit mit schwerem Bandendiebstahl vor.

Knapp 110.000 Euro in Südpfalz erbeutet

Verhandelt werden dabei zwei Taten: Am 22. Dezember 2023 sollen die Angeklagten mit zwei unbekannten Mittätern den Geldautomaten der VR Bank in der Zeppelinstraße in Insheim gesprengt haben. Dabei erbeuteten die Männer knapp 110.000 Euro und richteten erheblichen Sachschaden an; allein die Wiederherstellungskosten lagen laut Staatsanwältin bei über 130.000 Euro. Auch zwei nahe dem völlig zerstörten Pavillon parkende Autos wurden beschädigt, an einem Mercedes sei ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro entstanden.

Nach der Sprengung im Dezember 2023 stand nur noch das Gerippe des Geldautomaten-Pavillons. Archivfoto: Iversen

Nach der Tat fuhren der 26-jährige Angeklagte und die zwei unbekannten kriminellen Sprengmeister offenbar in einem dunklen Audi mit gestohlenen Karlsruher Kennzeichen zunächst über die französische Grenze und dann zurück in die Niederlande. Bei den Männern handelte es sich wohl um eine arbeitsteilig vorgehende Bande aus den Niederlanden. Der Gerichtsbezirk Osnabrück deckt die gesamte Grenze zum Nachbarland ab, am örtlichen Landgericht finden deshalb regelmäßig Prozesse gegen Automatensprenger statt, und fast immer sind die Angeklagten Niederländer.

Täter gehen hochprofessionell vor

Die mutmaßlichen Automatensprenger von Insheim sollen hoch professionell vorgegangen sein. Laut Anklage kundschaftete der 26-jährige Angeklagte die Filiale bereits am 20. Dezember 2022 aus. Bei der Tat begleitete er nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft die beiden Männer, die den Tresor am Ende in die Luft jagten. Der 26-Jährige war dabei offenbar sowohl Ersatzmann, als auch so etwas wie der Koordinator der Tat. Er überwachte über mehrere Apps, ob es an diesem Abend Polizeieinsätze gab und sorgte laut Anklage dafür, dass alles möglichst reibungslos lief. Der 27-Jährige wiederum soll in einem Begleitfahrzeug unterwegs gewesen sein – einem BMW, den er bei einer Autovermietung besorgt hatte.

Neben der vollendeten Tresorsprengung in Insheim sollen die beiden Männer auch – erneut mit unbekannten Mittätern – für eine versuchte Automatensprengung im Januar 2024 im badischen Kappel-Grafenhausen verantwortlich sein. Trotz dreier Sprengladungen gelang es ihnen dort jedoch nicht, den Tresor einer Sparkasse zu knacken. Der Sachschaden hier: rund 140.000 Euro.

Zeugen haben weiten Weg

Nach der Verlesung der Anklage teilte der Vorsitzende Richter mit, dass es bei dem Verfahren mehrere Zeugen in fortgeschrittenem Alter gebe, die einen weiten Anreiseweg hätten. Der Mann, der über der Sparkasse in Kappel-Grafenhausen gewohnt habe, hätte sich schon mehrfach gemeldet, um mitzuteilen, dass er den Weg nach Osnabrück sicher nicht schaffen werde.

Auf die Frage des Vorsitzenden, ob es deshalb reiche, die bei der Polizei getätigten Aussagen einiger Zeugen zu verlesen, antwortete Verteidiger Tobias Dietrich: „Grundsätzlich spricht erst mal nichts dagegen, aber wir würden gerne abwarten, wohin im Rechtsgespräch beim nächsten Mal die Reise geht.“

Für das Verfahren sind bislang insgesamt elf Verhandlungstermine angesetzt, mit einem Urteil ist aber bereits im April zu rechnen.