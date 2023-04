Dank tatkräftiger Mithilfe aufmerksamer Bürger sind am Sonntagabend zwei Automatenknacker festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete eine Steinfelderin kurz nach 22 Uhr, wie sich zwei Männer mit Bohrmaschinen an einem Eierautomaten zu schaffen machten. Noch während der Anfahrt des Streifenwagens meldete sich die Zeugin erneut und teilte mit, dass die Täter mit dem Auto in Richtung Bad Bergzabern geflüchtet seien. Weil der Freund der Anruferin die Verfolgung aufnahm, konnte deren Standort permanent nachvollzogen werden. Nach kurzer Zeit wurden der 22- und der 31-Jährige aus Baden-Württemberg schließlich in Schaidt festgenommen. Gegen die beiden läuft ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren. Am Automaten entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro, gelungen ist der Aufbruch nicht.