Am Donnerstag kam das Go der Stadtverwaltung, am Freitag hat der Automatenkiosk Quickmart 24 in der Landauer Trappengasse geöffnet – mehr als vier Monate nach dem geplanten Start, aber immerhin noch gerade rechtzeitig zum Landauer Sommer. Die Betreiber rechnen mit der Stadtverwaltung ab.

Die Betreiber Philipp Kaut und Fabian Schaaf sind erleichtert, aber auch verärgert über die Stadtverwaltung, die ihnen mit immer neuen Forderungen das Leben schwer gemacht habe. Das habe sie 100.000