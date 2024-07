Mehr als vier Monate nach dem geplanten Start hat am Freitagnachmittag der Automatenkiosk Quickmart 24 in der Landauer Trappengasse geöffnet. Die Betreiber Philipp Kaut und Fabian Schaaf rechnen mit der Stadtverwaltung ab, beklagen aber auch, dass es für ihr eigentlich nicht mehr neues Geschäftsmodell weder bundes- noch landesweit einheitliche Regelungen gebe. Anders als Automatenkioske in Bad Bergzabern, Speyer und Herxheim dürften sie nur an sechs statt sieben Tagen der Woche rund um die Uhr öffnen. Letztlich habe sie die Bürokratie der Stadt mehr als 100.000 Euro Umsatz gekostet. Mehr zum Thema lesen Sie hier