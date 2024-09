In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte in Bornheim zwei Autos aufgebrochen, eines in der Hauptstraße und das andere in der Birkenstraße. Beide Fahrzeuge wurden durchwühlt, entwendet wurde offenbar nichts. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.