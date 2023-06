Autoknacker sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Provisstraße in Edesheim unterwegs gewesen. Wie die Polizei berichtet, wurde an zwei geparkten Autos jeweils die Seitenscheibe eingeschlagen, um Wertgegenstände stehlen zu können. An zwei weiteren Fahrzeugen hatten die Langfinger leichteres Spiel, sie waren nämlich nicht abgeschlossen. Gestohlen wurden Geldbeutel und mehrere Getränke, der Schaden liegt bei 2000 Euro. Außerdem verschwand vor einem Reihenhaus ein nicht abgeschlossenes Cube-Mountainbike im Wert von 600 Euro. „Bei dem Fahrraddieb dürfte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch um den Autoaufbrecher handeln“, heißt es im Polizeibericht. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 entgegen.