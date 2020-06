„Wir waren bisher gut unterwegs“, sagt Alexander Kurz zur Halbzeit des Autokinos Zeitvertreib mit angeschlossener Programmbühne. Er rechnet dennoch nicht mit mehr als einer schwarzen Null am Ende des 200.000 Euro teuren Gastspiels auf dem neuen Messegelände in Landau.

Sein Hauptmotiv sei gewesen, Kurzarbeit für seine Mitarbeiter zu verringern, und das sei gelungen, sagt der Inhaber des Edenkobener Catering-Services Gaumenfreunde. Ob am Ende ein kleiner Gewinn stehe, hänge vom Wetter und dem Getränkeverkauf ab. Zusätzliche Attraktivität erhofft er sich von den weiteren Lockerungen der Corona-Auflagen. So sei es jetzt auch erlaubt, die Fahrzeuge zu verlassen und sich einen Sitzplatz vor der Leinwand oder Bühne zu suchen.

Im angeschlossenen Biergarten, der mit Selbstbedienung funktioniert, ist wie überall in der Außengastronomie die Maskenpflicht gefallen. Donnerstags gibt es dort einen Mittagstisch, der rund 120 Besucher anlocke, sagt Kurz. Donnerstagsabends gibt es dort eine Afterwork-Veranstaltung mit Livemusik bei freiem Eintritt.

US-Car-Treffen im Juli

An diesem Wochenende (Samstag, 27. Juni, ab 21 Uhr) stellt die Berliner Band Mia ihr neues Album Limbo auf der Programmbühne vor. Am Sonntag von 15 bis 18 Uhr treten die Habachtaler bei freiem Eintritt im Biergarten auf. Neben einem DJ-Konzert kündigt Kurz auch noch zwei Tribute-Konzerte an: Am Freitag, 3. Juli, spielt die Band Bounce Bon-Jovi-Hits, und am Freitag, 17. Juli, tritt Laura Heinz in die Fußstapfen von Schlagerstar Helene Fischer.

Auch ein Treffen von US-Cars und Oldtimern, das vor zwei schon einmal 400 ausgefallene Fahrzeuge auf dem Messegelände zusammengeführt hatte, soll am 18. Juli möglich sein. Zwar gelte es, mehr Abstand zu halten, aber es könnten trotzdem zumindest 200 Fahrzeuge gezeigt werden, sagt Kurz. Dabei spielt die Band Fat Cat. Außerdem plane die Stadt Neustadt noch eine Veranstaltung auf der Bühne.

Eigentlich sollte am 19 Juli Schluss sein mit dem Veranstaltungsort, aber eventuell werde es noch ein größeres Abschlusskonzert am Wochenende 24. und 25 Juli geben. Noch liegen aber nicht alle Zusagen der angefragten Künstler vor.