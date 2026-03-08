Die Fahrerin eines Hyundais hat am Samstagnachmittag einen Unfall verursacht, als sie von der Neustadter Straße nach links in die Straße Im Kirchacker abbiegen wollte. Nach Angaben der Polizei übersah sie eine entgegenkommende Motorradfahrerin, die beim Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Wie sich aber herausstellte, war die Zweiradfahrerin alkoholisiert. Ein Test ergab 0,86 Promille. Nun erwarten beide Frauen ein Strafverfahren.