Ein zehnjähriger Pedelec-Fahrer ist bei einem Unfall am Mittwoch gegen 19.40 Uhr in Klingenmünster verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 25-Jährige auf der Weinstraße Richtung Bad Bergzabern und bog nach links in den Totenweg ein. Dabei hat sie den gegen die Fahrtrichtung fahrenden Jungen übersehen. Der Zehnjährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er konnte das Krankenhaus wieder verlassen.