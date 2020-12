Eine 29 Jahre alte Autofahrerin aus dem Raum Neustadt muss sich in einem Strafverfahren wegen Beleidigung und Nötigung verantworten. Nach Angaben der Polizei hat sie am vergangenen Montag, 14. Dezember, gegen 8 Uhr einem 45-Jahre alten überholenden Autofahrer in der 100er Zone bei der Abfahrt Landau-Nord den „Scheibenwischer“ zeigte. Sie fuhr dem Mann so dicht auf, dass dieser die Fahrzeugfront ihres Wagens kaum mehr erkennen konnte. Laut Polizei wird die zuständige Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt, die die charakterliche Eignung der Frau für die Teilnahme am Straßenverkehr prüfen werde. Als charakterlich ungeeignet können Autofahrer eingestuft werden, die ein hohes Aggressionspotenzial erkennen lassen. In der Regel müssen sie dafür aber mehrfach aufgefallen sein.

Ebenfalls am Montag hatte ein Opel-Fahrer aus Karlsruhe auf der A 65 bei Edenkoben eine 64-jährige Autofahrerin durch dichtes Auffahren und Schneiden genötigt. Sie wäre dadurch fast verunglückt.