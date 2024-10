Die Polizeiinspektion Landau hatte sich um die Falschfahrer in Godramstein gekümmert, die die Baustelle in der Hauptstraße über Weinbergswege umfahren haben. Das hat die Polizeiinspektion Landau auf Anfrage mitgeteilt. Aber sie hat nur wenige erwischt.

Zwei Beschwerden seien an die Polizei herangetragen worden, teilt diese mit. Bei Überprüfungen seien allerdings nur vier Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot geahndet werden. Die eingesetzten Beamten hätten jedoch zahlreiche Fahrzeuge festgestellt, die beim Erblicken des Funkstreifenwagens umgekehrt seien und anschließend die ausgeschilderte Umleitungsstrecke genutzt hätten. Man stehe im Kontakt mit der Stadt und behalte die Verkehrssituation weiter im Blick.

Strafrechtlich relevante Vorkommnisse seien jedoch nicht an die Polizei herangetragen worden. Dazu gehört der Fall jener Frau, die nach eigenen Angaben am Dienstag oder Mittwoch vergangener Woche, 15./16. Oktober, um die Mittagszeit beim Ausführen ihres Hundes von einem Auto mit dem Außenspiegel am Arm getroffen worden ist. Weil der Spiegel eingeklappt sei, sei ihr nichts passiert, hatte sie der RHEINPFALZ berichtet. Sie hatte auch ausgeführt, dies der Polizei gemeldet zu haben.

Polizei: Ein Fall fürs Strafrecht

Die Polizei teilt nun mit, dass sie deswegen strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen hat. Sie hätte dazu gerne nähere Angaben, doch die Spaziergängerin hat es auf Nachfrage der RHEINPFALZ abgelehnt, sich nochmals mit der Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen.

Die Beschwerdeführerin hat der Redaktion ergänzend mitgeteilt, dass auch ihre 79-jährige Mutter am Mittwoch, 23. Oktober, eine unliebsame Begegnung mit einem Autofahrer gehabt habe. Sie habe trotz Abratens der Tochter den Feldweg bei Watts benutzt, wo ihr ein Autofahrer begegnet sei. Auf die Frage, warum er auf einem Feldweg unterwegs sei, habe er angegeben, er komme von Siebeldingen und „die könnten ihn am A… lecken mit dieser Absperrung“. Als ihre Mutter auf die ausgeschilderte Umleitung hingewiesen habe, sei der Mann noch weiter ausfällig geworden. Er habe gesagt, dass er die Umleitung ignoriere und dass sie „alte Kuh“ sich jetzt vom Acker machen solle. Dieser Wagen sei auch nicht der einzige gewesen, zwei weitere Fahrzeuge seien ihm unmittelbar gefolgt.

„Sprachlos über Verrohung“

Die Frau weiß von den Kontrollen und räumt ein, dass die Polizei auch nicht jeden Tag vor Ort sein könne. Sie schließt sich der Auffassung von Ortsvorsteher Thomas Flocken an, der von zunehmendem Egoismus in Teilen der Gesellschaft gesprochen hat. Ihr Fazit: „Ich bin nur noch sprachlos über die Verrohung der Menschheit.“

Bis zur nächsten Baustelle ist Entwarnung angesagt: Um die Mittagszeit stand an der Auffahrt zur B10 noch der Hinweis auf die Vollsperrung, aber die Absperrbaken am Ortseingang waren schon weg. Die ersten Autofahrer nutzten die frisch asphaltierte Fahrbahn.